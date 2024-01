Splunk Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie der Splunk wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 10 "Gut" und 3 "Neutral" Einstufungen. Es gab keine schlechten Bewertungen. Aufgrund dieser Bewertungen wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Splunk. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Splunk liegt bei 117,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 152,73 USD liegt. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von -23,22 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Splunk-Aktie eine Rendite von 94,06 Prozent erzielt, was 86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 9,93 Prozent, wobei Splunk mit 84,13 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem Rating als "Gut" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz hinsichtlich der Splunk-Aktie schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und wird als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Splunk in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Splunk liegt bei 18,31, was als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als neutral bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.