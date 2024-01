Splunk Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Dividendenrendite von Splunk beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Splunk in den letzten 12 Monaten eine Steigerung von 94,06 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,45 Prozent, was bedeutet, dass Splunk mit einer Outperformance von +83,61 Prozent abschneidet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Splunk mit 84,95 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten bewerten die Splunk-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen der letzten zwölf Monate. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Splunk gab, prognostizieren sie einen Abwärtstrend von -22,96 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Splunk eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Splunk eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.