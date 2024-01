Splunk Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die aktuelle technische Analyse der Aktie von Splunk zeigt, dass der Kurs derzeit um +1,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +27,14 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Splunk in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Splunk. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Splunk beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Wert Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Splunk in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Splunk liegt bei 18,31, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.