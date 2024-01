Splunk Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Splunk in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde weniger über Splunk diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Splunk-Aktie hat einen Wert von 14. Auf dieser Basis ist die Aktie überverkauft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zum 7-Tage-RSI (14) ist der RSI auf 25-Tage-Basis (32,91) weder überkauft noch -verkauft. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Splunk.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 Mal das Rating "Gut", 3 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Splunk vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Splunk vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -23,17 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 117,27 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Splunk in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.