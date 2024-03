Splunk Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten zwei Wochen wurde Splunk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Splunk in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Splunk liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Zeitraum wurde unwesentlich mehr oder weniger über Splunk diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 134,5 USD, während der Kurs der Aktie bei 156,9 USD liegt, was einer Abweichung von +16,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einem "Neutral"-Rating, da die Aktie in diesem Zeitraum eine Abweichung von +1,53 Prozent aufweist. Insgesamt ist die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating zu bewerten.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 102,65, was 88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.