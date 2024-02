Splunk Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Splunk liegt bei 49,35, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 30 für Splunk. Das deutet auf eine Situation hin, die weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Splunk veröffentlicht, aber in den letzten Tagen lag der Fokus insbesondere auf den negativen Themen rund um Splunk. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Splunk liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 % für die Software-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Splunk-Aktie stattgefunden, wobei 10 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" für die Splunk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 117,27 USD, was ein Abwärtspotenzial von -23,52 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (153,34 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Splunk daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.