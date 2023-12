Splunk Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Splunk Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in Bezug auf Splunk weder positiv noch negativ geäußert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Splunk hinsichtlich der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Splunk bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Splunk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Splunk liegt der RSI7 aktuell bei 35,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Splunk überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Splunk-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Splunk derzeit bei 114,86 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat die Aktie einen Abstand von +32,22 Prozent zum aktuellen Aktienkurs und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für die Splunk-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".