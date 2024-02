Splunk Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Splunk-Aktie insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 9 Bewertungen liegen 7 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 117,57 USD, was einer potenziellen Performance von -24,44 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 155,6 USD entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt jedoch ein Gesamtrating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Splunk derzeit bei 130,15 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 155,6 USD verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +19,55 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 153,31 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der technischen Analyse ein Rating von "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte die Splunk-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,63 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 0,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,35 Prozent für Splunk. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 0,04 Prozent, wobei Splunk um 47,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Splunk-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Somit erhält Splunk in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.