Splunk Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse von Splunk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 133,04 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 156,5 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei +17,63 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 154,08 USD, was einen Abstand von +1,57 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Splunk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Outperformance von +53,32 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Splunk sogar um 54,19 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Schließlich weist Splunk im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche eine Rendite von 0 % auf, was 2,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.