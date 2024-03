Splunk Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument für die technische Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Für die Splunk-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 21,97, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Splunk in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede. Zusammenfassend ergibt sich daher für dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Splunk liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 % für die Software-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist hingegen positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 125 USD, was einer Erwartung von -20,05 % entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.