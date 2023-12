Splunk Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Datenanalysefirma Splunk hat in letzter Zeit gemischte Bewertungen von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,3 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält Splunk insgesamt ein "Gut", basierend auf 10 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Empfehlung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Splunk liegt bei 117,27 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -22,83 Prozent fallen könnte. Daher wird das Unternehmen von den Analysten als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Splunk bei 115,61 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 151,97 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +31,45 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer neutralen Bewertung von +1,75 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Splunk im vergangenen Jahr eine Rendite von 94,06 Prozent erzielt, was 94,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die gemittelte jährliche Rendite für Unternehmen aus der Softwarebranche beträgt 1,04 Prozent, und Splunk liegt aktuell 93,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird das Unternehmen insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigen die Bewertungen von Analysten und die technische Analyse gemischte Ergebnisse, aber Splunk hat im Vergleich zur Konkurrenz eine starke Performance gezeigt.

Splunk kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Splunk jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Splunk-Analyse.

Splunk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...