Splunk Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Splunk herangezogen. Der RSI7 für Splunk liegt derzeit bei 14,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, zeigt aber auch an, dass Splunk überverkauft ist (Wert: 16,9). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Gut" bewertet.

Von Analysten wird die Splunk-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Splunk vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 117,5 USD, was einem Abwärtspotential von -24,76 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Splunk daher eine "Neutral"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Splunk als überbewertet, da das KGV mit 279,6 um 364 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Splunk wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.