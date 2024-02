Splunk Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Splunk liegt bei 15,82, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 19,95 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Splunk liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im fundamentalen Vergleich wird Splunk als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 279,6 liegt, im Gegensatz zum Branchen-KGV von 57,41, was einer Differenz von 387 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zum Aktienkurs des vorherigen Jahres hat Splunk eine Rendite von 47,63 Prozent erzielt, was jedoch 533,09 Prozent unter dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Software" beträgt -4,22 Prozent, wobei Splunk aktuell 51,85 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.