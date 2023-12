Splunk Aktie: Bitte unbedingt beachten

Aktuelle Analyse bewertet Splunk-Aktie positiv

Die aktuelle Analysteneinschätzung zur Splunk-Aktie fällt positiv aus. Von insgesamt 13 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 10 auf "Gut", 3 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 117,27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, obwohl im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie konnte die Splunk-Aktie eine Rendite von 94,06 Prozent erzielen, was 88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Splunk die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten um 88,31 Prozent und erhält daher eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Splunk im Vergleich zur durchschnittlichen Ausschüttung in der Software-Branche mit 0 % schlechter ab und erhält daher eine negative Bewertung.

Das Stimmungsbild zu Splunk hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien war ebenfalls sehr aufmerksam, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Splunk eine "Gut"-Bewertung in der aktuellen Analyse, basierend auf positiven Einschätzungen und Entwicklungen in den letzten Monaten.