Splitit Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Anlegerstimmung gegenüber Splitit war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es zwei positive und neun negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung für Splitit als "schlecht".

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von Splitit mit 0,075 AUD nun 87,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig eine gute Einschätzung ergibt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage mit einer Distanz zum GD200 von -6,25 Prozent als schlecht einzustufen. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel momentan überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Splitit beträgt derzeit 9,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher gut eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 28,57 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, erfuhr das Unternehmen jedoch eine erhöhte Diskussionsintensität und Beachtung. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Stimmung und einer guten Bewertung des Buzz-Faktors.

Insgesamt erhält die Aktie von Splitit somit eine gemischte Bewertung, wobei die Anlegerstimmung als schlecht und die technische Analyse als neutral eingestuft wird.