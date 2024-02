Splendid Medien Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Splendid Medien liegt bei 76,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Splendid Medien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,42 EUR liegt. Mit dem letzten Schlusskurs von 1,3 EUR ergibt sich eine Abweichung von -8,45 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,39 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,47 Prozent Abweichung) auf eine kurzfristige "Schlecht"-Bewertung hin.

Die Diskussionen zu Splendid Medien in den sozialen Medien deuten auf eine vorherrschende neutrale Stimmung hin. Aufgrund dessen wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Splendid Medien bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird Splendid Medien insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.