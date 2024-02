Splendid Medien Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Splendid Medien jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird Splendid Medien auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Splendid Medien. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,35 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,26 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -2,88 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Splendid Medien liegt bei 65 und der RSI25 bei 57,5, was eine Bewertung als "Neutral" für beide Zeiträume ergibt. Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit erhält Splendid Medien insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.