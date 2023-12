Splendid Medien Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Aktienanalyse. Für die Splendid Medien-Aktie beträgt der RSI-Wert aktuell 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 35, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Splendid Medien über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Splendid Medien in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen deutlich mehr positive Meinungen zu Splendid Medien geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Splendid Medien-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Splendid Medien-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.