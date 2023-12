Splendid Medien Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Splendid Medien-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,47 EUR weicht somit um +2,8 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 1,47 EUR über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,36 EUR) um +8,09 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Splendid Medien-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in Social Media zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Splendid Medien in den letzten Tagen. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Splendid Medien daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Splendid Medien liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Splendid Medien-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen über Splendid Medien mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Splendid Medien bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".