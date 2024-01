Splendid Medien Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Splendid Medien-Aktie wird momentan als "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,43 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (1,37 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,2 Prozent), was zu der "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 52,27 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung gegenüber der Splendid Medien-Aktie in den letzten Wochen.

Insgesamt erhält die Splendid Medien-Aktie auf Basis der technischen Analysen und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.