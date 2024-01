Splendid Medien Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Splendid Medien wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Tagen überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Splendid Medien. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Splendid Medien daher eine gute Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Splendid Medien-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,45 EUR weicht um +1,4 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +6,62 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Splendid Medien-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 54,17, was als neutral eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was ebenfalls zur neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Splendid Medien-Aktie aus der technischen Analyse und dem RSI eine neutrale Einstufung.