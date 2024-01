Splash Beverage Aktie: Ein unsicheres Investment?

Splash Beverage erhält eine "Gut"-Bewertung von Analysten, basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 2,5 USD für das Wertpapier. Dies ergibt ein Aufwärtspotenzial von 370,81 Prozent. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Splash Beverage.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Splash Beverage von 0,531 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -36,79 Prozent vom GD200 (0,84 USD) entfernt. Der GD50 beträgt 0,56 USD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird, da der Abstand -5,18 Prozent beträgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Splash Beverage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Splash Beverage geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" angemessen bewertet.