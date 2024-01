Splash Beverage Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten Wochen konnte bei Splash Beverage eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigten. Daher wird das Stimmungsbild bei Splash Beverage als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Splash Beverage daher in dieser Kategorie ein "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Aktie von Splash Beverage ebenfalls positiv eingeschätzt, mit einer Bewertung von "Gut" und einem Kursziel von 2,5 USD, was auf eine potenzielle Performance von 371,7 Prozent hinweist. Daher wird die Analysteneinschätzung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Splash Beverage in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, obwohl in den vergangenen Tagen einige negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Splash Beverage liegt bei 67,74, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch diese Kategorie als "Neutral" bewertet.