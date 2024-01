Splash Beverage Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Splash Beverage Group":

Die Analysteneinschätzung für Splash Beverage ergibt sich aus den Bewertungen von Experten in den letzten zwölf Monaten. Dabei wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,533 USD einem potenziellen Anstieg von 369,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Splash Beverage-Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von den Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde Splash Beverage von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die allgemeine Anleger-Stimmung zeigt sich als positiv, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt. Die Analyse der Kommentare und Diskussionen der Anleger deutet darauf hin, dass die Stimmung bezüglich dieser Aktie gut ist.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Splash Beverage-Aktie ein schlechtes Signal, da der aktuelle Kurs 40,11 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt einen Kurs von 0,57 USD, was einem Abstand von -6,49 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Splash Beverage-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Splash Beverage liegt bei 82,35 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Splash Beverage somit eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.