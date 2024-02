Splash Beverage Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Splash Beverage Group":

Die technische Analyse der Splash Beverage-Aktie ergibt interessante Einblicke in die aktuelle Marktsituation. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 16,12, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt hingegen einen Wert von 47, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,75 USD, was einer Abweichung von -26,4 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine positive Bewertung von "Gut".

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie auf sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen der Analysten, dass die Aktie von Splash Beverage mit einem Kursziel von 2,5 USD positiv bewertet wird. Die Analysten kommen daher zu dem Gesamtfazit, dass die Aktie mit "Gut" eingestuft wird.