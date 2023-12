Splash Beverage Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Splash Beverage. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Privatnutzer in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Splash Beverage berichtet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abwärtstrend von 33,96 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da in den letzten 12 Monaten 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Empfehlungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,5 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 315,97 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Splash Beverage Aktie basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und der Bewertung der Analysten.

