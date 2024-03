Splash Beverage Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Splash Beverage Group":

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie der Splash Beverage als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, wobei sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage betrachtet wird. Der Wert für RSI7 liegt bei 34,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für RSI25 bei 34,8 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um die Splash Beverage-Aktie wurden auch über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Die Aktie zeigte dabei nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ verändert, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Splash Beverage eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, sowie drei Tage ohne eine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Splash Beverage daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Splash Beverage aktuell bei 0,7 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,648 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,43 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie hier die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,5 USD, was einer Differenz von +29,6 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".