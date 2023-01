Spitzentreffen zur Zukunft der Autobranche im Kanzleramt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz lädt für Dienstag (14.00 Uhr) zu einem Spitzengespräch zur Zukunft der Autobranche ins Kanzleramt. Am ersten Gespräch der sogenannten Strategieplattform "Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft" sollen Vertreter von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft, Ländern und Kommunen teilnehmen. Es dürfte vor allem um einen Meinungsaustausch gehen.

Im Mittelpunkt steht laut Bundesregierung das Ziel der Klimaneutralität und gleichzeitig der Erhalt von Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Klimaneutralität bedeutet, dass nur so viele Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch wieder gebunden werden können. Deutschland will dieses Ziel bis 2045 erreichen.

Neben Scholz sollen für die Bundesregierung Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke, Finanzminister Christian Lindner, Verkehrsminister Volker Wissing und Arbeitsminister Hubertus Heil teilnehmen.

Erwartet werden auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes , Volkswagen und BMW , Ola Källenius, Oliver Blume und Oliver Zipse. Auch Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil als derzeitiger Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz soll dabei sein. Dazu sind Vertreter von Zulieferern und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann geladen./hrz/DP/jha