Spitzenposition im globalen MBA-Ranking für die ISM / Die private Wirtschaftshochschule überzeugt - als eine von nur fünf deutschen Business Schools - mit Qualitätslehre und Praxisbezug

Dortmund (ots) -Im jüngsten weltweiten MBA-Hochschulranking erzielt die International School of Management (ISM) erstmals eine Spitzenplatzierung. Der Master of Business Administration an den ISM-Standorten Dortmund und München kann sich entsprechend mit internationalen Anbietern vergleichen. Einzigartig bei der ISM sind die integrierten Auslandsmodule und das professionelle Coaching der Studierenden. Ein erweitertes MBA-Plus Programm ermöglicht seit kurzem zusätzliche Qualifikationen für Positionen in global agierenden Unternehmen.Ein wichtiger Beweggrund für die Wahl eines MBA ist die Aussicht, dadurch das professionelle Netzwerk zu erweitern. Laut Ökonomie-Professorin Dr. Silke Finken ist das für viele ein Kernfaktor, weil er - fachliche Qualifikationen vorausgesetzt - den Weg zu herausragenden beruflichen Positionen deutlich verbessern kann.So ein belastbares Netzwerk wiederum steht und fällt mit dem Personal, das eine Hochschule zu bieten hat. Darin schneidet die ISM sehr gut ab. Im diesjährigen MBA-Ranking führt das CEO Magazine erstmals die ISM in der Spitzengruppe der weltweiten MBA-Anbieter auf. Die private Wirtschaftshochschule wird vor allem dafür ausgezeichnet, dass sie fachlich hervorragend qualifizierte Lehrkräfte hat, die zudem noch langjährige Praxiserfahrungen in guten Positionen mitbringen. Auch die internationale Zusammenstellung der Studiengruppen wird hervorgehoben.Das MBA-Programm der ISM gibt es seit über zehn Jahren in Vollzeit und berufsbegleitend. Ab dem Sommersemester in diesem Jahr können Studierende im Rahmen von "MBA-Plus" weitere online-Zusatzkurse wählen. Sie können damit ihre fachlichen Vorlieben noch besser individuell ausbauen, so etwa in den Fachgebieten Nachhaltiges Management, Datenanalysen für internationale Wirtschaftsbereiche und Digitales Marketing Management.MBA-Studierende erhalten bei der ISM ein studienbegleitendes Coaching. "Es unterstützt dabei, berufliche Ziele zu definieren und persönliche Potentiale zu entwickeln, z. B. für das eigene Kommunikationsverhalten in besonders herausfordernden Alltagssituationen, auch im internationalen Umfeld. Denn auf Führungskompetenzen in global agierenden Unternehmen mit Expertise für die international vernetzte Wirtschaft legen wir einen besonderen Schwerpunkt," betont ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.