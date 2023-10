Spitzenkandidaten in Hessen und Bayern geben Stimme ab

SCHWALBACH AM TAUNUS (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben einige der Spitzenkandidaten ihre Stimme bis zum Sonntagmittag bereits abgegeben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die in Hessen für die SPD antritt, machte am Vormittag in einem Wahllokal in Schwalbach am Taunus ihr Kreuz, begleitet wurde sie von ihrem Ehemann. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte bereits im Vorfeld per Briefwahl gewählt.

In Bayern gab unterdessen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Begleitung seiner Frau in Nürnberg seine Stimme für die Landtagswahl ab; Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann wählte bereits gegen 8:30 Uhr in einem Münchner Wahllokal, auch seine Co-Spitzenkandidatin Katharina Schulze machte in München ihr Kreuz. In beiden Bundesländern sind die Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss werden erste Prognosen veröffentlicht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur