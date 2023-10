Spitzen der Ampel-Koalition sprachen über Lage im Nahen Osten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP haben am Freitag über ihren weiteren Kurs gesprochen. Ergebnisse wurden nach dem Treffen am Abend im Kanzleramt nicht mitgeteilt. Aus Koalitionskreisen hieß es, man habe unter anderem über den Hamas-Angriff auf Israel und die Folgen gesprochen sowie über die Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition. Das Gespräch sei "ernsthaft und konstruktiv" gewesen.

Vor dem Treffen war zu erfahren gewesen, dass es auch um Schlüsse aus dem Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern und Hessen gehen sollte. Dabei hatten alle drei Parteien an Zustimmung der Wähler verloren.

"Innerhalb der Regierungskoalition haben wir uns einen absurden Dauerstreit über politische Entscheidungen geleistet", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) dem "Spiegel" zum Zustand der Koalition. "Das haben die Bürgerinnen und Bürger oft genauso wenig verstanden wie ich. Und das muss jetzt zu Ende sein." Aktuell sehe es so aus, als hätten das in den Regierungsparteien "jetzt auch wirklich alle verstanden"./cn/DP/he