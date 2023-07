Spitch und K-Businesscom AG Schweiz gehen strategische Partnerschaft ein / Innovative Zusammenarbeit setzt neue Maßstäbe für Kundenservice und Kommunikationstechnologien

Frankfurt/Zürich (ots) -Spitch (https://www.spitch.ch), der führende Schweizer Entwickler und Anbieter von KI basierten Sprach- und Textdialogsystemen und K-Businesscom AG (https://www.k-business.com/) Schweiz, ein maßgebender Anbieter von Kommunikationslösungen, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese Allianz vereint die Stärken beider Unternehmen, um Kunden eine noch bessere Erfahrung und leistungsfähigere Lösungen zu bieten.Die Zusammenarbeit zwischen K-Businesscom AG Schweiz und Spitch wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Kommunikation und ihren Kundenservice durch den Einsatz von fortschrittlicher Voicebot-Technologie und Künstlicher Intelligenz zu optimieren. Mit dieser Partnerschaft werden beide Unternehmen die Grenzen der herkömmlichen Kommunikationslösungen weiter verschieben und neue Standards setzen."Wir sind begeistert, mit Spitch zusammenzuarbeiten", sagt Emil Friedauer, CEO von K-Businesscom AG Schweiz. "Ihre Expertise in Voicebot- und KI-Technologien ergänzt unsere eigenen Stärken perfekt. Durch die Zusammenarbeit können wir unseren Kunden nun eine noch umfassendere Palette an Kommunikationslösungen anbieten."Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch fügt hinzu: "Unser Markterfolg der letzten Jahre ist nicht zuletzt unseren Allianzen mit hochkarätigen Partnern zuzuschreiben. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle bei der Platzierung unserer marktführenden Lösungen zu. Die strategische Partnerschaft mit K-Businesscom AG Schweiz ist ein weiteres Glied in dieser zunehmend stärker werdenden Kette. Sie ermöglicht es uns, unsere state-of-the-art Technologien sowie unsere Erfahrung und langjährige Expertise einem erweiterten Kundenspektrum zugänglich zu machen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue und innovative Lösungen zu entwickeln, die den Kundenservice revolutionieren werden."Die Zusammenarbeit zwischen Spitch AG und K-Businesscom AG Schweiz markiert einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen und steht für ihr Engagement, kontinuierlich innovative und effektive Lösungen für ihre Kunden zu entwickeln.Die Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme abgewickelt und das Wachstum geht weiter.K-Businesscom AG Schweiz ist Teil der K-Businesscom AG Gruppe, Wien (gut 1600 Mitarbeitende) und spricht mit seinen innovativen Lösungen Einrichtungen im Gesundheitswesen sowie Unternehmen unterschiedlicher Grösse und Branchen - etwa auch aus dem Finanzdienstleistungssektor - an. Seit 24.4.2023 ist K-Businesscom AG Schweiz ein Unternehmen der CANCOM (http://www.cancom.de/)-Gruppe. Die CANCOM SE mit Sitz in München (https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen) zählt zu den Top IT-Systemhäusern in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen erzielte als Hybrid IT Service Provider mit 4'000 MitarbeiterInnen an rund 60 Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und der Slowakei in 2022 einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de, www.facebook.de/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell