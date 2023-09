Spirituosenhersteller Diageo bekräftigt Mittelfristprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

LONDON (dpa-AFX) - Der Spirituosenhersteller Diageo hat seine mittelfristigen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2025 bestätigt. So wolle das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 (per Ende Juni) weiter ein organisches Umsatzwachstum von im Schnitt fünf bis sieben Prozent jährlich erreichen, erklärte Vorstandschefin Debra Crew am Donnerstag vor Beginn der Hauptversammlung. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Das organische operative Ergebnis soll in diesem Zeitraum um sechs bis neun Prozent zulegen.

Dabei rechnet das Management weiter mit einem schwierigen Umfeld, geprägt von Kostendruck und wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten. Crew zeigte sich dabei jedoch zuversichtlich, dass Diageo widerstandsfähig genug sei, um diesen Faktoren zu begegnen. Dabei werde das Unternehmen weiter in Innovationen und Marketing investieren./nas/jcf/tih