Spirit Telecom Aktie: Ruhe bewahren!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Spirit ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass die Diskussionen hauptsächlich positive Themen umfassten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Einschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Spirit-Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 76,19, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt daher zu einer Gesamtbewertung der Spirit-Aktie als "Schlecht".