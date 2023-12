Spirit Telecom Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Spirit-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,05 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,075 AUD, was einem Anstieg um 50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Spirit-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spirit-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index weist darauf hin, dass die Aktie der Spirit als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7-Wert von 7,89 als auch der RSI25-Wert von 24 führen zu einer "Gut"-Empfehlung und Einstufung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index, dass die Spirit-Aktie überwiegend positive Bewertungen erhält und daher insgesamt als "Gut" einzustufen ist.