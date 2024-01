Spirit Realty Capital Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirit Realty Capital":

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, zeigt, dass die Spirit Realty Capital Inc derzeit bei 52,76 liegt, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Spirit Realty Capital Inc verzeichnet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Meinungen der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, führen ebenfalls zu einer neutralen Bewertung, da 1 Buy, 0 Neutral und 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Spirit Realty Capital Inc liegt bei 43,5 USD, was eine neutrale Bewertung ergibt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Spirit Realty Capital Inc bei 38,62 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 43,69 USD beträgt +13,13 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Differenz von +9,55 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Spirit Realty Capital Inc-Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen.