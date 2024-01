Spirit Realty Capital Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Spirit Realty Capital":

Die Anleger-Stimmung bei Spirit Realty Capital Inc bleibt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen zwei Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spirit Realty Capital Inc bei 38,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,08 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,84 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 40,76 USD, was einem Abstand von +8,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung eine negative Veränderung auf und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Schlecht" zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spirit Realty Capital Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 53) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 36,71). Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse jedoch eine positive Einschätzung liefert. Die langfristige Stimmungslage und der RSI deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.