Spirit Realty Capital Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Spirit Realty Capital Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 32,81 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Spirit Realty Capital Inc diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Spirit Realty Capital Inc-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt, mit einem Kursziel von 43,5 USD. Die Analysten erwarten eine Performance von -0,39 Prozent.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da eine erhöhte Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung zu verzeichnen sind.

Insgesamt ergibt sich damit für Spirit Realty Capital Inc eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung.