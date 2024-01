Spirit Realty Capital Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Spirit Realty Capital":

In den letzten Wochen wurde bei Spirit Realty Capital Inc eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich aus einer Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Spirit Realty Capital Inc derzeit als "Neutral", basierend auf einer "Gut"-, einer "Neutral"- und zwei "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -3,4 Prozent hin, was der "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Spirit Realty Capital Inc diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Spirit Realty Capital Inc um +15,94 Prozent vom GD200 (38,84 USD) entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 41,51 USD auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +8,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Spirit Realty Capital Inc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.