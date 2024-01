Spirit Realty Capital Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Spirit Realty Capital Inc hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 44,86 USD liegt 7,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +15,32 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Spirit Realty Capital Inc eingestellt waren. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Spirit Realty Capital Inc daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird auch durch die Anzahl und die Veränderung der Beiträge im Internet beeinflusst. In diesem Fall zeigt die Aktie von Spirit Realty Capital Inc eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Spirit Realty Capital Inc derzeit mit einem Wert von 26,13 überverkauft, was als positives Signal für die Aktie gilt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 37, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Gut" für die RSI der Spirit Realty Capital Inc.