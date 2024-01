Spirit Airlines Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Spirit Airlines-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,35 USD einen Abstand von +2,32 Prozent vom GD200 (15,98 USD) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,86 USD, was bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +17,97 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Spirit Airlines-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 4,3 und liegt mit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Spirit Airlines besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 37,98 Punkten, was darauf hinweist, dass Spirit Airlines weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und verleiht der Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Spirit Airlines-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.