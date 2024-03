Spirit Airlines Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Dividendenrendite von Spirit Airlines beträgt aktuell 0 Prozent, was 4,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,98 Prozent erzielt, was 115,52 Prozent unter dem Durchschnitt des Industrie-Sektors liegt. In der Branche "FluggeSchlechtschaften" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 10,67 Prozent, wobei Spirit Airlines aktuell 82,66 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Spirit Airlines als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,3 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 28,91 im Segment "FluggeSchlechtschaften". Daher erhält die Aktie in Bezug auf die fundamentale Analyse die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Spirit Airlines-Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzzes.