Spirit Airlines Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der Spirit Airlines-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts eine interessante Entwicklung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 15,95 USD. Dieser Wert liegt nur knapp über dem aktuellen Schlusskurs von 15,18 USD, was einem Unterschied von -4,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Interessanterweise ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein Wert von 13,87 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+9,44 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Spirit Airlines-Aktie sind von Interesse. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Jedoch ist die Diskussion über Spirit Airlines insgesamt rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt positiv, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet jedoch auf vermehrt negative Themen hin, was die Einschätzung auf "Neutral" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spirit Airlines zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Mit einem RSI von 76,96 wird die Situation als überkauft betrachtet und daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".