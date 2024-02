Spirit Aerosystems Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Luftfahrtunternehmen Spirit Aerosystems hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Spirit Aerosystems-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei 1 Bewertung positiv, 4 neutral und keine negativ waren. Dies ergibt ein neutrales Rating für die Aktie. Allerdings ergab eine aktuellere Analyse ein überwiegend positives Rating mit einem durchschnittlichen Kursziel von 33,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,67 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Spirit Aerosystems-Aktie eine positive Bewertung.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,58 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,79 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Spirit Aerosystems in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,91 Prozent erzielt, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Anstieg um 403,39 Prozent in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer Unterperformance von -424,3 Prozent im Branchenvergleich für Spirit Aerosystems. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite 263,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Spirit Aerosystems in dieser Kategorie eine negative Bewertung.