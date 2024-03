Spirit Aerosystems Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten Wochen hat die Spirit Aerosystems in den sozialen Medien vermehrt negative Kommentare erhalten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer geführt hat. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen momentan weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet bleibt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Spirit Aerosystems langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analysten gaben 1 eine positive, 4 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,5 USD, was einer Erwartung von -3,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Spirit Aerosystems-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,89 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +33,83 Prozent, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,1 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Abweichung von +15,91 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Kommunikation über die Aktie an sechs Tagen, während an fünf Tagen vor allem positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen präsent, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Spirit Aerosystems-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.