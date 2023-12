Spirit Aerosystems Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Spirit Aerosystems: Aktie mit Potenzial

Die Spirit Aerosystems-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,58 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Analysten haben in den letzten zwölf Monaten mehrheitlich positive Einschätzungen abgegeben, was sich auch in einem durchschnittlichen Kursziel von 40,5 USD widerspiegelt, was einem potenziellen Anstieg von 26,37 Prozent entspricht.

Jedoch weist die Dividendenrendite der Spirit Aerosystems-Aktie mit 0 Prozent einen deutlichen Abstand zum Branchendurchschnitt von 16,97 Prozent auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was auf eine positive Trendentwicklung hinweist. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem positiven Rating bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Spirit Aerosystems-Aktie derzeit unterbewertet ist und positive Signale in Bezug auf die Analystenbewertung und die technische Analyse aufweist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich diese positiven Faktoren in Zukunft auch in der Kursentwicklung widerspiegeln werden.