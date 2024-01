Spirent Communications Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt eine besonders positive Diskussion über Spirent Communications in den letzten beiden Wochen. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine überwiegend positive Diskussion hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, während an vier Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem positive Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Analyse verwendet, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Spirent Communications beträgt 13,86 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass Spirent Communications eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Spirent Communications in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und keinmal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Analysten erwarten eine positive Entwicklung des Kurses von 123,3 GBP auf ein mittleres Kursziel von 191,25 GBP, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".