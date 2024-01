Spirent Communications Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Spirent Communications bei 58,82, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 146,35 GBP für den Schlusskurs der Spirent Communications-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 120 GBP, was einem Unterschied von -18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 110,32 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt um +8,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Spirent Communications-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Spirent Communications beträgt 5,32 Prozent, was 2,85 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Gut" bewertet.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Spirent Communications-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 59,38 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammengefasst erhält die Spirent Communications-Aktie von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.