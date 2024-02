Spirent Communications Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die Stimmung und der Buzz rund um Spirent Communications haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht befindet sich die 200-Tage-Linie der Spirent Communications bei 138,17 GBP, was einer Abweichung von -16,77 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 115 GBP entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 118,71 GBP, was einer Differenz von -3,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Spirent Communications in den letzten 12 Monaten um -45,82 Prozent zurückging, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -39,57 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie 38,95 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 191,25 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 66,3 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Spirent Communications-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.