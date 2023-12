Spirent Communications Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen ein grünes Signal, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Spirent Communications diskutiert. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Spirent Communications von 121,9 GBP eine Entfernung von -18,04 Prozent vom GD200 (148,74 GBP) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 105,55 GBP, was wiederum ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +15,49 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenpolitik von Spirent Communications führt zu einem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 6, was eine negative Differenz von -4,05 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spirent Communications-Aktie weist einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 32,61, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Spirent Communications.